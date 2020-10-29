Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan bebek öldü
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Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan bebek öldü

29.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:06
Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan bebek öldü

Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan 3 aylık Suriye uyruklu bebek hayatını kaybetti.

Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan 3 aylık Suriye uyruklu bebek hayatını kaybetti.

İslahiye ilçesinde Suriye uyruklu ailenin 3 aylık bebeği Fatma Halaf'ın soluk borusu, annesi Meryem Halaf'ın mama yedirdiği sırada tıkandı.

Yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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