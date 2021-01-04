Son dakika haberleri... GAZİANTEP - Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti
Son dakika haber... Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki evine gelen fabrika işçisi baba Mehmet Bağdatlı, eşi Rabia ile 2 aylık oğlu Hayri Hanifi Bağdatlı'nın hareketsiz yattıklarını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan anne ve bebeğin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Anne ve bebeğinin cenazesi, Asri Mezarlık Merkez Camisine getirildi.
Göz yaşı döken Mehmet Bağdatlı'yı Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı teselli etti.
Cenazeler, burada kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan