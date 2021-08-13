Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te bir kişi yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te bir kişi yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Akyol Mahallesi'nde yürüyen Mehmet Davut Aydın'a (31) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Sırtından yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz