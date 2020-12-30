Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 11 gözaltı
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Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 11 gözaltı

30.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:42
Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 11 gözaltı

Gaziantep'te çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurda kaçak içki sokan ve kentte sahte içki üreterek insan sağlığını riske atanlara yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yılbaşı öncesi operasyon düzenlendi.

Kent genelinde 1'i imalathane olarak kullanılan garaj olmak üzere toplam 48 adrese 174 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 281 şişe içki, 569 litre etil alkol, 82 litre dökme içki, içki yapımında kullanılan 201 paket aroma, 1850 şişe kapağı, 13 bin 500 etiket ile 500 kapak kapşonu ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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