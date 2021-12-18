Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haberler
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Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, sahte içkiden zehirlenen Mehmet Karataş (57) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KARATAŞ, ADANA (DHA) - GAZİANTEP'te, sahte içkiden zehirlenen Mehmet Karataş (57) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Nizip ilçesinde 15 Aralık gecesi 10 kişi, zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde 10 kişinin sahte içki nedeniyle zehirlendikleri saptandı. Hastanede tedavi gören 10 kişiden Erol Cengiz, Özgür Türkmen, Mustafa Pak ve Yunus Yurtseven aynı gün hayatını kaybetti. Özel bir hastanede tedaviye alınan Mehmet Karataş da sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karataş'ın ölümü ile kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, 5 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

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