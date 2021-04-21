Gaziantep'te rüzgarın neden olduğu hasar tespit ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te rüzgarın neden olduğu hasar tespit ediliyor

Gaziantep'te rüzgarın neden olduğu hasar tespit ediliyor
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel

Gaziantep'te dün etkili olan rüzgar nedeniyle meydana gelen hasara ilişkin tespit çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te dün etkili olan rüzgar nedeniyle meydana gelen hasara ilişkin tespit çalışmaları sürüyor.

Dün akşam etkili olan rüzgar nedeniyle oluşan hasar, günün ağarmasıyla daha net ortaya çıktı. Merkez Şahinbey ilçesindeki rüzgar, bazı binaların çatısını uçururken, çok sayıda araç ise molozların altında kaldı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren ekipler, hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Karataş bölgesindeki bir sitede aracı enkaz altında kalan vatandaşlardan Ayhan Volkan, AA muhabirine, evinin balkonunda otururken rüzgarın çıktığını ve uçuşan çatıları gördüklerini dile getirdi.

Panik halinde eve girdiklerini anlatan Volkan, "Yanımızdaki bloğun çatısı uçup önce oyun alanına geliyor, ardından da bizim araçlarımızın üstüne. Benim aracım da tamamen enkazın altında. Ciddi bir hasar var. Sevindirici durum ise herhangi bir can kaybının yaşanmaması. Bina olarak mağduruz. Gereken desteğin verilmesi noktasında da yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Bu arada, sitenin bahçesindeki, olay anında içinde çocukların olduğu spor sahasına rüzgarın verdiği hasarı AA ekibi görüntüledi. Rüzgarın şiddetli etkisi güvenlik kameralarına da yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Son dakika haberi! Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönüldü...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönüldü...O anlar kamerada
Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
Sürücülerin araç içindeki çöplerini dışarıya atmaması için bastırdığı 20 bin poşeti trafikte dağıtıyor
Sürücülerin araç içindeki çöplerini dışarıya atmaması için bastırdığı 20 bin poşeti trafikte dağıtıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Nikos Dendias Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep'te rüzgarın neden olduğu hasar tespit ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 11:58:26. #1.14#

title