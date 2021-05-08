Gaziantep'te pazar yerlerinin açılması satıcıları ve vatandaşları sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te pazar yerlerinin açılması satıcıları ve vatandaşları sevindirdi

Gaziantep'te pazar yerlerinin açılması satıcıları ve vatandaşları sevindirdi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında yaş sebze ve meyveyle fide satışı yapılan pazar yerleri kapılarını araladı.

Gaziantep'te, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında yaş sebze ve meyveyle fide satışı yapılan pazar yerleri kapılarını araladı.

Genelge gereğince saat 10.00'da müşteri kabulüne başlanan pazarlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ediliyor.

İslahiye ilçesindeki pazara girenlere dezenfektan ve maske dağıtan zabıta ve polis ekipleri, diğer tedbirlerin de en üst seviyede uygulanması için sık sık devriye gezdi.

Pazar yerine alışveriş için gelenlerden Sami Yıldırım, uygulamanın herkesi sevindirdiğini belirtti.

Mahsullerini pazarda satmak üzere gelen bir kadın da "Pazar açılmasaydı zor duruma düşecektik. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Son dakika haberi! Polis ve vatandaşlar arasında gerginlik
Son dakika haberi! Polis ve vatandaşlar arasında gerginlik
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hakan Sabancı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Töre Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep'te pazar yerlerinin açılması satıcıları ve vatandaşları sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 11:33:31. #1.14#

title