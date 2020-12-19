Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
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Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)

19.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:41
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)

CENAZELER ADLI TIP KURUMUNA GETİRİLDİGaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan savcılık incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

CENAZELER ADLI TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan savcılık incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edilecek.Bu arada, olayı haber alıp gelen ölenlerin yakınları, Adli Tıp Kurumu morgu önünde gözyaşı döktü.


Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:43:36. #1.15#
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