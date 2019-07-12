Gaziantep'te otomobil takla atıp şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ahmet Aslan (42) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Gaziantep- Nizip yolunun 27'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Mardin yönüne giden Ahmet Aslan yönetimindeki 34 EE 8200 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanındaki Hamdullah Aslan (44) içeride sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralı 2 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Aslan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hamdullah Aslan'ın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ahmet Aslan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Mardin'de toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA