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Gaziantep'te öğrenci servisleri denetlendi

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te öğrenci servisleri denetlendi

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, beraberindeki ekiplerle okul güzergahlarında araçlarda incelemede bulundu.

Dr. Salman Gülsoy İlk ve Ortaokulu civarındaki servisleri denetleyen Yıldırım, Kovid-19 tedbirleriyle, korsan olarak çalışan ve çalışma karnesi olmayan, emniyet kemeri, yeterlilik belgesi ve uyarıcı levhaları bulunmayan servis sürücüleri hakkında yasal işlem başlattıklarını belirtti.

Öğrencilerin hayatının kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Yıldırım, denetimlerin sürekli olarak devam ettirileceğini belirterek duyarlı sürücülere teşekkür etti.

Gaziantep'te öğrenci servisleri denetlendi

Gaziantep'te öğrenci servisleri denetlendi

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te öğrenci servisleri denetlendi - Haberler
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