Gaziantep'te minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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Gaziantep'te minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

23.09.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:34

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Veli P. idaresindeki 80 EP 272 plakalı minibüs, İslahiye-Nurdağı kara yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Hatice P. ve Emre Can P. hafif yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen yaralılar, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gaziantep'te minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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