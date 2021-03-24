Gaziantep'te lodos faciası
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Gaziantep'te lodos faciası

24.03.2021 21:00 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:06

Gaziantep'te lodos faciası Bir gecede sobadan sızan gazdan 1 kişi ölürken, 76 kişi hastanelerde tedavi altına alındı Gaziantep'te dün gece etkili olan fırtına nedeniyle 77 kişi sobalardan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te lodos faciası

Bir gecede sobadan sızan gazdan 1 kişi ölürken, 76 kişi hastanelerde tedavi altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te dün gece etkili olan fırtına nedeniyle 77 kişi sobalardan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılanlardan 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Gaziantep'te dün sabah saatlerinden beri etkili olan yağışlı ve sisli hava karbonmonoksit zehirlenmelerine neden oldu. Gece saatlerinde etkili olan rüzgarla birlikte sobalardan sızan gaz sonucu 80 kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

1 kişi öldü

Şahinbey İlçesine bağlı Barış Mahallesinde yaşayan bir kişi ise sobadan sızan gazdan etkilenen 83 yaşındaki yaşlı kadın yakınları tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kentte yağmurlu ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gaziantep'te lodos faciası
Gaziantep'te lodos faciası
Gaziantep'te lodos faciası
Gaziantep'te lodos faciası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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