Gaziantep'te kumar oynayan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı - Haberler
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Gaziantep'te kumar oynayan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Gaziantep'te kumar oynayan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir adreste yaptığı aramada, 5 kumar makinesi ve bunlara ait 2 para kasası, 1 bilgisayar monitörü ile 1 kesici alet ele geçirdi.

Adreste bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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