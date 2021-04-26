Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 309 kişiye para cezası
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 309 kişiye para cezası verildi.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 309 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 290, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 19 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Denetlenen 425 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal