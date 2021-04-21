Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 231 kişiye idari yaptırım uygulandı
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 231 kişiye idari yaptırım uygulandı

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 231 kişiye idari yaptırım uygulandı
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 231 kişiye para cezası verildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 231 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 188, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 43 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetlenen 700 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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