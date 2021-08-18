Gaziantep'te, korkutan yoğunluk
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Gaziantep'te, korkutan yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, korkutan yoğunluk Turuncu kategoriden sarı kategoriye geçen Gaziantep'te oluşan yoğunlukla maske ve mesafe kuralını da etkiliyor Korona virüs risk haritasında 'turuncu' kategoriden 'sarı' kategoriye geçen iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme ile birlikte...

Gaziantep'te, korkutan yoğunluk

Turuncu kategoriden sarı kategoriye geçen Gaziantep'te oluşan yoğunlukla maske ve mesafe kuralını da etkiliyor

GAZİANTEP - Korona virüs risk haritasında 'turuncu' kategoriden 'sarı' kategoriye geçen iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme ile birlikte çarşı ve meydanlarda yoğunluk sürüyor.

Sosyal mesafe ve maske kuralının da zaman zaman hiçe sayıldığı kentin işlek cadde ve sokaklarında oluşan yoğunluk korona virüse adeta davetiye çıkartıyor.

Kentin, Gaziler Çarşısı ve Karagöz Mahallesinde bulunan alışveriş alanlarına gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk her geçen gün artışını sürdürüyor. Oluşan yoğunluk ve sıcak havanında etkisiyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyulma oranın düştüğü gözlemlendi.

Aşısını olan vatandaşlar ise yeniden bir kısıtlamanın gelmemesi için kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar. Aşının verdiği rahatlıkla çarşıya geldiklerini belirten Hüseyin Demirdöğen, "Ben 2. Aşımı da oldum, herkesin olmasını da tavsiye ediyorum. Bazıları dedikodu çıkartıyor, aşı olursanız böyle olur, yok ilerde bir şey olur ama kesinlikle öyle bir şey yok, şuanda aşı olduğum için serbest geziyorum, yasakların gelmesini istemiyorlarsa aşı olmaları şart" dedi.

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Gaziantep'te, korkutan yoğunluk
Gaziantep'te, korkutan yoğunluk
Gaziantep'te, korkutan yoğunluk
Gaziantep'te, korkutan yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

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