GAZİANTEP - Kontrolden çıkan araç orta refüje devrildi: 4 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

İslahiye-Hassa kara yolunun 7. kilometresinde İslahiye Orman İşletme Şefliğine ait Orman Deposu önünde Abdulkadir Kaya'nın kullandığı 31 AFZ 646 plakalı hafif ticari araç orta refüjdeki trafik levhasına çarparak devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra aynı aileden oldukları belirtilen Fatma, Ali ve Muhammed Mustafa Kaya yaralandı.

Yaralılar ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ali Kaya (83) Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği olay yerine itfaiye ekipleri de gelirken yakınlığı nedeniyle Orman İşletme Şefliğindeki orman görevlileri kazazedelere ilk yardıma koşan kişiler oldu.

Orman teşkilatı mensupları kaza yerinde sağlık ekibi ve diğer görevlilere de yardımcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek