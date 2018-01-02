Gaziantep'te Kasa Hırsızlarına Suçüstü

Gaziantep'te yaşlı bir kadının evinden altınların bulunduğu kasayı çalan 6 şüpheli, kasayı kesmeye çalışırken suçüstü yakalandı.



Şahinbey ilçesi Karayılan Mahallesi'nde ikamet eden Emine Yıldız (75) evinde olmadığı sırada evin kapısını levyeyle kırıp içeri giren hırsızlık zanlıları, yaşlı kadının altınlarının bulunduğu çelik kasayı alıp götürdü.



Aynı binada oturan torunu Süleyman Yıldız, işe giderken babaannesinin evinin kapısının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ev ve İş yeri Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları delil ve parmak izi çalışmaları sonucu zanlıların kimliğini tespit etti.



Ekipler, Çakmak Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonda, çelik kasayı spiral makinesiyle kesmeye çalışan zanlıları suçüstü yakaladı.



Evde bulunan 6 zanlı gözaltına alınırken, kasa açmakta kullanıldığı belirlenen bazı malzemelere el konuldu.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Çalıntı altınları bulunan Emine Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde sıkılıp akrabalarını ziyaret etmek üzere evinden ayrıldığını söyledi.



Yıldız, kasanın içerisinde 2 ay önce vefat eden eşi Abdullah Yıldız'dan kalan altınların bulunduğunu dile getirdi.