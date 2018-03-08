Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Ayşe (73) ve Cuma Akpınar (79) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yakınlarınca baygın bulunan karı koca, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ayşe ve Cuma Akpınar'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.