Gaziantep'te inşaattan düşen işçi öldü

Gaziantep'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Nafi Dişli (20), merkez Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 10. katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İnşaatta çalışan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dişli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İşçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Dişli'nin 20 gün sonra askere gitme hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA