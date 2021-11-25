Son dakika haberleri! Gaziantep'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Gaziantep'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiGAZİANTEP Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kalıp demiri çektiği esnada dengesini kaybeden inşaat işçisi 4'üncü kattan aşağı düştü.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te inşaattan düşen İşçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kalıp demiri çektiği esnada dengesini kaybeden inşaat işçisi 4'üncü kattan aşağı düştü. Toprak zemine çakılarak ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde Fatih Caddesi üzerinde yapımı süren bir apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan yabancı uyruklu Muhammed Kaddur (57), apartmanın önünde bulunan kalıp demirlerini 4'üncü kata çekerek taşıyordu. Demir çektiği esnada dengesini kaybeden Kaddur, 4'üncü kattan aşağıya düştü. Toprak zemine çakılan Kaddur, ağır yaralandı. Yaralanan işçiye ilk müdahaleyi birlikte çalıştığı işçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ağır yaralı Kaddur, sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kaddur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Kaddur'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri işçinin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri! Gaziantep'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Gaziantep'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Gaziantep'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Babasının ölüm haberini vermeye gittiler, cesedini buldular! Vücudunda boynuz darbeleri var

Babasının ölüm haberini vermeye gittiler, cesedini buldular! Vücudunda boynuz darbeleri var

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şentürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title