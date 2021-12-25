Pitbull saldırısında yaralanan Asiye, Antalya'ya sevk edildi (2)

GAZİANTEP (DHA) - 'GENEL DURUMU ORTA-İYİ DÜZEYDE'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Antalya'da tedaviye alınan Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Çete, "Hastamız saat 03.00 civarında yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Şu anda uyuyor, birazdan annesini yanına alacağız. Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılmış, hastanemize ileri tedavi amacıyla nakledildi. Genel durumunun uygunluğunu takip ederek mümkün olan en kısa zamanda, tahminen 1-2 gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor. Hastamız bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Sağlık Bakanı'mız tarafından da yakinen takip edilmektedir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Erol Akkır - Son Dakika Haberleri

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