Gaziantep'te iki mahalle daha karantinaya alındı
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Gaziantep'te iki mahalle daha karantinaya alındı

Gaziantep'te iki mahalle daha karantinaya alındı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Aşağı Arıl ve Uğruca Mahalleleri karantina altın alındı.

Gaziantep'te iki mahalle daha karantinaya alındı
17.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:33

Gaziantep'te iki mahalle daha karantinaya alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Aşağı Arıl ve Uğruca Mahalleleri karantina altın alındı.

Şehitkamil ilçesi Aşağı Arıl Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişi ve Uğruca Mahallesi'nde yaşayan 1 kişinin korona virüs testleri pozitif çıkması üzerine 2 mahallede de karantina uygulaması başlatıldı. Test sonuçları pozitif çıkan şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, şahısların aileleri ve temas kurdukları yakınları ise evlerinde karantina uygulamasına dahil edildi.

Hastalığın görülmesi üzerine Şehitkamil Belediyesi ekipleri harekete geçerek, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 2 mahallede de dezenfektan çalışmaları başlattı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallerde gerçekleştirilen dezenfekte işlemi periyodik ve kapsamlı halde yürütülüyor.

Ekipler hastalığın görüldüğü çevre mahallelerde de dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Gaziantep'te iki mahalle daha karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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