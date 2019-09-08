Gaziantep'te husumetli aileler barıştırıldı

08.09.2019 10:10

Gaziantep'te aralarında husumet bulunduğu belirtilen aileler barıştırıldı.

Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden (ŞANLIDER) yapılan yazılı açıklamaya göre, dernekte düzenlenen yemekte bir araya getirilen ailenin büyükleri Celal Açar ve Müslüm Filiz, el sıkışarak barıştı.

Ailelere barıştıkları için teşekkür eden ŞANLIDER Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan, "Barış hem dinimizde hem kültürümüzde büyük önemi olan bir kavramdır. Dinimizde en çok övülen şey barıştır, affetmektir." ifadelerini kullandı.

İki taraf arasında yaşanan tatsız bir olayın Dernek Başkan Yardımcısı Kahraman Çiçek'in araya girmesiyle büyümeden tatlıya bağlandığını ve dernekte yenilen barış yemeğiyle ortadan kalktığını kaydeden Erdoğan, "Toplumsal sorunlara duyarlı olmamız gerekiyor. Yaşanan küçük sorunlara kimse el atmazsa büyüyerek felaketlere neden olabiliyor. Biz her hafta arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün daha hayırlı bir buluşma oldu. Vesile olan herkese ve iki aileye şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapılan duayla aileleri temsilen Celal Açar ve Müslüm Filiz, el sıkışarak barıştı.

Törene iki aileden çok sayıda üyenin yanı sıra dernek yöneticileri ve Eski Halfetililer Derneği Başkanı Yasin Karayılan da katıldı.

Kaynak: AA