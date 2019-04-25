Gaziantep'te "Holistik Ebelik" Konferansı Düzenlendi

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Okumuş, holistik ebeliğin manevi ve sezgisel yönüne vurgu yaparak, "Holistik ebelik, doğunun bilgeliği ile yoğrulmuş, batının bilimi ile harmanlanmış yeni ve çağdaş bir ebelik anlayışıdır." dedi.

Okumuş, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından "Ulusal Ebeler Haftası" dolayısıyla düzenlenen "Holistik Ebelik" konferansına katıldı.

Burada konuşan Okumuş, gebe ile bağlantı kuran holistik ebenin sezgileriyle doğuma katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, özel masaj yöntemleri ve nefes teknikleri ile holistik yaklaşımları gebelere uyguladıklarını belirtti.

Holistik ebeliğin manevi ve sezgisel yönüne değinen Okumuş, "Holistik ebelik, doğunun bilgeliği ile yoğrulmuş, batının bilimi ile harmanlanmış yeni ve çağdaş bir ebelik anlayışıdır." ifadesini kullandı.

Holistik ebenin doğum ortamını her açıdan gebeye uygun olarak düzenlediğini ifade eden Okumuş, "Holistik ebelik zihin ve bedenin yanı sıra insanı ruhsal bir varlık olarak kabul eder." dedi.

Doğum korkusu ile ilgili yapılan araştırmalara değinen Okumuş, dünya genelinde kadınların ağrı çekmekten korktuğunu ancak Türkiye'de kadınların en çok sağlık çalışanlarının yaklaşımlarından çekindiğini söyledi.

Okumuş, doğumun normal sürecine aykırı olarak bu korkunun gerginlik ve ağrıya sebep olduğunu ifade ederek, "Bu korku Türkiye'nin batısında ve doğusunda aynı oranda. Yapılan araştırmaya göre İstanbul'da kadınların doğumdan korkma oranı yüzde 75, Siirt'te ise yüzde 60." diye konuştu.

Okumuş, hamile kadınlara toprak ve su ile temas halinde olmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Vali Yardımcısı Şenol Kaya, konuşmasının ardından Filiz Okumuş'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA