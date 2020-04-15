Gaziantep'te hastane girişlerinde ücretsiz maske dağıtımı başladı Korona virüs salgını ile mücadele ve salgının yayılmasını önlemek için Gaziantep'te bazı hastanelerin önlerinde ücretsiz maske dağıtımı başladı.

Korona virüs salgını ile mücadele ve salgının yayılmasını önlemek için Gaziantep'te bazı hastanelerin önlerinde ücretsiz maske dağıtımı başladı.

Gaziantep'te, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen maskelerin dağıtımına başlandı. Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından daha önce duyurulan ücretsiz maske dağıtımı başladı. Gaziantep'te özellikle Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve diğer hastanelerin girişinde önce vatandaşların ateşleri ölçülüyor, sonra da maskeleri verilerek içeri alınıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen maskelerin dağıtımına zaman tüm hastanelerde başlanacağı ve devam edeceği açıklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA