Gaziantep'te halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Gaziantep'te halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan 50 yaşındaki Ali Sarı, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Sarı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre önce Nizip Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen Ali Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sarı'nın cenazesi, Hazreti Ali Camisi'nde kılınan namazın ardından Nizip Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Ali Sarı'nın ailesi ve yakınları, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile mesai arkadaşları katıldı.

Bu arada, Sarı'nın kalp krizi geçirme anı, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, maç sırasında fenalaşıp düşen Sarı'ya arkadaşlarının müdahale ettiği görülüyor.

Üsküdar'da feci olay! Turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Üsküdar'da feci olay! Turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title