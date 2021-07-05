Gaziantep'te hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç takla attı.

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç takla attı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Araban Gaziantep-Adıyaman kara yolu TMO kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Adıyaman Besni ilçesi istikametine seyir halinde olan Nusret S. yönetimindeki 27 VS 208 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulup takla attı.

Kaza sırasında araç içerisinde bulunan sürücü Nusret S. ile Ayşe Y., Remzi Y., Burcu Y. ve Elif Sude S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar önce yardıma koştu. Olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araban İlçe Emniyet Amirliği tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı