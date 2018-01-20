Gaziantep'te gün batımı böyle görüntülendi

GAZİANTEP - Türkiye genelinde kış koşulları kendisini hissettirirken Gaziantep'te gün batımında ise rengarenk görüntüler ortaya çıktı.

Gün içerisinde fırtına ile birlikte kar ve yağmurun etkili olduğu Gaziantep'te gün batımına yakın ise güneş açtı. Gün batımında, gökyüzündeki bulutlar rengarenk bir görüntüye büründü. Maviden lacivert, sarıdan kırmızıya kadar bir çok rengin tonlarının görüldüğü bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlerleyen dakikalarda ise şehir kızıl bir renk alırken, bulutlar ise normal rengine döndü.