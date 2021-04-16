Gaziantep'te görevi başında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan anıldı

Gaziantep'te 9 yıl önce görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Doktor Ersin Arslan adını taşıyan hastanede meslektaşları tarafından anıldı.

Gaziantep'te 9 yıl önce görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Doktor Ersin Arslan adını taşıyan hastanede meslektaşları tarafından anıldı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde toplanan hastane çalışanları, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı söyledi.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Serdar Türkmen, buradaki konuşmasında, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyen Türkmen, şöyle devam etti:

"Pırıl pırıl insandı. Çok iyi bir eş ve babaydı. Gayretli ve başarılı doktordu. Hafızada kalan doktorlardan biriydi. Allah mekanını cennet eylesin. Ersin Arslan'ın şahsında tüm sağlıkta şiddet gören şiddet mağdurlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak