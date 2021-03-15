Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti
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Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti

15.03.2021 08:38 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:58

Gaziantep'te genç bir hemşire, evde yalnız olduğu sırada başına dayadığı silahla intihar etti. Genç hemşirenin psikolojik problemleri olduğu belirtilirken, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Gece saatlerinde Akkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi hemşiresi olan Dila Yıldırım, evde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hemşire Dila Yıldırım'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan genç sağlıkçının nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
MERAK EDİYORUM: BU SİLAH NEDEN HER EVDE VAR BUNUDA Bİ SORGULAMAK LAZIM ARTIK
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÇOK KÖTÜ: Yazık genceceik tedavi olsaymis keske
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500
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