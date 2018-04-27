Gaziantep'te Gazeteciye Silahlı Saldırı

Gaziantep'te yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi, sabah saatlerinde evinden çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan gazetecinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıktığı anda yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç'a (30) iki el ateş edildi. Kurşunların biri Özkılıç'ın göğsüne, diğeri ise ayağına isabet etti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı gazeteci Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Özkılıç'ın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, şüpheli şahıs ise kayıplara karıştı. - GAZİANTEP