Gaziantep'te Gaün'nün Yabancı Uyruklu Öğrencilerine İftar

Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim gören 107 ülkeden 500'e yakın yabancı uyruklu öğrenci ve PTT teşkilatı çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi.

PTT tarafından gerçekleştirilen ve Gaziantep Üniversitesi çim sahada bin 200 kişinin katıldığı iftar yemeğinde Gaziantep PTT Başmüdürlüğü çalışanları ve GAÜN'lü yabancı uyruklu öğrenciler oldukça samimi bir ortamda birlikte iftar açtı.

Gecenin açılışında konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bu anlamlı gecede bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bu güzel günlerin akabinde birkaç gün sonra bayramı birlikte idrak edeceğiz. Bu gecenin anlamlı olmasının sebeplerinden birisi bir taraftan PTT'imizin üst yönetimiyle birlikte Gaziantep'teki çalışanları diğer tarafta ise Gaziantep Üniversitemizin 107 ülkeden farklı dil, din, ırk ayrımı olmadan burada bizimle birlikte huzurla eğitim gören öğrencilerimizi buluşturduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in öğrencilerin faydasına olan birçok projeye gönülden destek verdiğini belirterek, anlamlı geceye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik iftar yemeğinde yaptığı konuşmasında Gaziantep Üniversitesi'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "PTT'imiz bütün dünyaya bütün insanlığa hizmet ederken kendi ülkesinde de zincirlerini kırıp, bir taraftan istihdam üretmek, yapmış olduğu hizmetleri arttırmak, devletine hizmet etme çabası içerisinde koştururken, bir taraftan da toplumuyla, insanıyla birleşerek sosyal projelerle toplumun daha ileriye gitmesi, daha huzurlu, daha mutlu olması için gayret etmektedir" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında gecenin anısına PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e, PTT Gaziantep Başmüdürü Zekai Özkan tarafından da PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'e hediye takdim edildi.

Geceye, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Bölge Adliye Mahkeme Başkanı Yusuf Kaya, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, PTT Gaziantep Başmüdürü Zekai Özkan, GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu, Nuh Okumuş, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, PTT çalışanları ve yakınları ile GAÜN'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP