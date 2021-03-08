Gaziantep'te fabrika yangınında 17 işçi dumandan etkilendi
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Gaziantep'te fabrika yangınında 17 işçi dumandan etkilendi

08.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:12
Gaziantep'te fabrika yangınında 17 işçi dumandan etkilendi

Gaziantep'te bir kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında 17 işçi dumandan etkilendi.

Gaziantep'te bir kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında 17 işçi dumandan etkilendi.

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kuruyemiş fabrikasının ocak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, fabrikadaki 17 işçi dumandan etkilendi. İşçilerden bazıları, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken bazıları ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde de hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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