Gaziantep'te elyaf atölyesinde yangın

Gaziantep'te elyaf atölyesinde yangınGAZİANTEP'te elyaf atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gaziantep'te elyaf atölyesinde yangın

GAZİANTEP'te elyaf atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesindeki Hüseyin Çakır'a ait 3 katlı elyaf atölyesinin depo bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören atölye çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bir saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bazı itfaiyecilerin dumandan etkilendiği yangın nedeni ile atölyede maddi hasar meydana geldi.

Atölyede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA