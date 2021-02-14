Gaziantep'te duvarın altında kalan inşaat işçisi öldü

Gaziantep'te bir evde tadilat yaparken yıkılan duvarın altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bir evde tadilat yaparken yıkılan duvarın altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Bademli Sokak'ta iki katlı bir evde tadilat yapan Suriyeli Ziyed Ağcı (34), duvarın yıkılmasıyla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ağcı, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldığı evde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan