Gaziantep'te çocuğun elinden cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasında

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, bir çocuğun cep telefonunu çalan zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alındı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, bir çocuğun cep telefonunu çalan zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinli Mahallesi'nde 12 yaşındaki bir çocuğun elindeki annesine ait cep telefonunu çalan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin, cep telefonunu çaldıktan sonra kaçması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş