Gaziantep'te çoban köpeğini av tüfeğiyle vurdular
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Gaziantep'te çoban köpeğini av tüfeğiyle vurdular

Gaziantep'te çoban köpeğini av tüfeğiyle vurdular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde av tüfeğiyle bacağından vurulmuş halde bir sokak köpeği bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde av tüfeğiyle bacağından vurulmuş halde bir sokak köpeği bulundu. Yaralı köpek, veterinere götürülerek tedavi ettirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesinde bir evin kömürlüğünde yaralı halde bir sokak köpeği bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi yetkilileri bölgeye giderek, yaralı köpeğe müdahale edildi. Barınağa götürülen köpeğin yapılan ilk incelemelerde av tüfeğinden çıkan saçmalarla sol arka bacağından vurulduğu belirlendi.

Yaralı köpeğin tedavisinin sürdüğünü belirten İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi görevlisi Ali Demircan, köpeğin ayağındaki saçmaların temizlenerek, gerekli tedavisinin sürdürüldüğünü kaydetti. - GAZİANTEP

Gaziantep'te çoban köpeğini av tüfeğiyle vurdular
Gaziantep'te çoban köpeğini av tüfeğiyle vurdular
Gaziantep'te çoban köpeğini av tüfeğiyle vurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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