Gaziantep'te çileye dönüşen kar yağışı havadan görüntülendi - Haberler
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Gaziantep'te çileye dönüşen kar yağışı havadan görüntülendi

Gaziantep'te çileye dönüşen kar yağışı havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte hayat durma noktasına gelirken beyaz örtü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte hayat durma noktasına gelirken beyaz örtü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Gaziantep'te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik felç olurken hayat durma noktasına geldi. Her tarafı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi. Gaziantep kalesi ve şehrin üzerindeki kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, 3. Sayfa, Haber

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