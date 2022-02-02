Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı - Haberler
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Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı

AA, İrfan Aydoğdu - Kültür Sanat
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Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde binanın çatısında yavrularıyla mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde binanın çatısında yavrularıyla mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

İstasyon Mahallesi'nde kullanılmayan bir binanın çatısında mahsur kalan köpekleri fark eden vatandaşlar, durumu Nizip Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Belediye görevlileri, çatıya çıkarak anne köpek ve 12 yavrusunu bulunduğu yerden aldı. Hayvanlara yiyecek ve su veren ekipler, daha sonra sağlık kontrolü için bakımevine götürdü.

Mahalle muhtarı Recep Şeker, köpeklerin belediye ekiplerince güvenli şekilde indirildiğini belirterek teşekkür etti.

Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı

Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı

Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı

Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı

AA / İrfan Aydoğdu - Kültür Sanat

Nizip Belediyesi, Gaziantep, Köpek, Kültür Sanat, Haber

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