Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
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Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk

12.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:28
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk

GAZİANTEP'te, çarşıların bulunduğu caddelerde alışverişe ya da gezmeye çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

GAZİANTEP'te, çarşıların bulunduğu caddelerde alışverişe ya da gezmeye çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Kentte koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde ise önlemlere uyulmadığı görüldü. Caddede sosyal mesafeye uymadan alışveriş yapan vatandaşlardan bazıları ise maskelerini çene altlarına indirdi. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları, kurallara dikkat etmeleri yönünde uyardı.Gaziantep'te polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 421 kişiye idari para cezası kesildi.


Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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