Gaziantep'i kana bulayacaklardı! 1 kilo 200 gram patlayıcı kontrollü olarak imha edildi
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Gaziantep'i kana bulayacaklardı! 1 kilo 200 gram patlayıcı kontrollü olarak imha edildi

17.10.2020 23:07 | Son Güncelleme: 17.10.2020 23:29

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te park halinde bulunan bir aracın altında yaklaşık 1200 gram her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı tespit edilerek imha edildiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesindeki Karşıyaka Polis Merkez Amirliği karşısında park halinde bulunan bir aracın altına akşam saatlerinde bırakılan çanta, sokakta oturan vatandaşların dikkatini çekti.

1 KİLO 200 GRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinden hızla uzaklaşan bir kişiyi gören vatandaşlar, şüphelinin eşkalini ve bindiği aracın plakasını 155 Polis İmdat hattına bildirdi.

Gaziantep'i kana bulayacaklardı! 1 kilo 200 gram patlayıcı kontrollü olarak imha edildi

Bunun üzerine olay yerinde güvenlik tedbiri alan İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri, çantada 3 parça halinde, yaklaşık 1 kilo 200 gram ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde olduğunu tespit etti.

Gaziantep'i kana bulayacaklardı! 1 kilo 200 gram patlayıcı kontrollü olarak imha edildi

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Patlayıcı madde, bomba imha ekiplerince kontrollü olarak imha edildi. Polis ekipleri, yapılan ihbar ve analiz çalışmaları sonucu, uygulama noktasında durdurduğu araçtaki biri eşkale uyan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep'i kana bulayacaklardı! 1 kilo 200 gram patlayıcı kontrollü olarak imha edildi
Gaziantep'i kana bulayacaklardı! 1 kilo 200 gram patlayıcı kontrollü olarak imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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