Bomba İhbarına Giden Özel Harekatçıların Karşısına Çok Miktar'da Esrar Çıktı

Gaziante'in Güzelyurt Mahallesi'nde mahalle sakinleri bir kişinin içinde el bombası bulunduğunu öne sürdükleri poşetle koştuğunu söyleyerek polise ihbarda bulundu.

Mahalleye gelen polis, vatandaşların yönlendirmesiyle şüphelinin girdiği belirtilen eve operasyon düzenledi.

EVLERİN ÇATILARINA ATLAYARAK KAÇTI

Özel Harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüpheli kişi evinin terasından komşu evlerin teraslarına atlayarak kaçtı.

POLİS BOMBA ARAMASI YAPTI

Polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için mahalledeki birçok evin terasına çıkarak arama yaptı. Bomba imha uzmanları da şüphelinin girdiği evde bomba araması yaptı.

20 KÖK ESRAR ÇIKTI

Evde yapılan aramada, patlayıcı maddeye rastlanmazken, saksılar içine ekilmiş 20 kök kenevir bulundu.

Evde bulunan 2 kişiyi gözaltına alan polis, kaçan şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.