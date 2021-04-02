Gaziantep'te bir süre mahkum olarak yattığı cezaevine kitap okumaya geldi
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Gaziantep'te bir süre mahkum olarak yattığı cezaevine kitap okumaya geldi

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te bir süre mahkum olarak yattığı cezaevine kitap okumaya geldi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde işlediği bir suçtan dolayı ceza yatan Ömer Durukan, kütüphaneye dönüştürülen cezaevine kitap okumak için geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde işlediği bir suçtan dolayı ceza yatan Ömer Durukan, kütüphaneye dönüştürülen cezaevine kitap okumak için geldi.

İslahiye, Hacıali Öztürk Mahallesinde 1958 yılında 2 bin 400 metrekarelik alanı üzerinde kurulu, A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak hizmet veren bina geçen yıl kütüphaneye dönüştürüldü.

2005 yılında işlediği bir suç nedeniyle İslahiye Cezaevinde 16 ay yatan Ömer Durukan (47), 16 yıl sonra kaldığı cezaevinde 41 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan dönemin Cezaevi Müdür Yardımcısı İbrahim Kara (72) ile kütüphaneye dönüştürülen cezaevinde bir araya geldi. Durukan kaldığı koğuşta kitap okuyup, saz çaldı.

Durukan, gazetecilere, "Buranın kütüphane yapıldığını duyup çok sevindim ve kitap okumaya geldim. Allah yapandan da yaptıran da razı olsun. 16 sene önce cezaevinde yattım burada. Şimdi de kitap okumak için buraya geldim. Burada eski günlerimi hatırladım." dedi.

İbrahim Kara da cezaevinin kütüphaneye çevrilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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