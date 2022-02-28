Gaziantep'te bir grubun Güney Koreli turisti rahatsız ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma - Haberler

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Gaziantep'te bir grubun Güney Koreli turisti rahatsız ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma

AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te bir grubun Güney Koreli turisti rahatsız ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma

Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin yabancı uyruklu grup tarafından rahatsız edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin yabancı uyruklu grup tarafından rahatsız edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gül, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenlerin olabileceğini belirtti.

Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar hakkında mevcut cezalara ilaveten sınır dışı işlemlerinin uygulandığını kaydeden Gül, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gül, şunları ifade etti:

"Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler, tespit edilip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen."

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep, Kamu, Güncel, Haberler

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