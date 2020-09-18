Oğullarıyla kavga eden küçük çocuğu, garajda dakikalarca dövdüler! İnsanlıktan utandıran anlar kamerada Gaziantep'te bir çift, oğullarıyla kavga eden komşularının 10 yaşındaki çocuğunu garajda yakalayıp dakikalarca dövdü. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken küçük çocuğun ailesi, komşularından şikayetçi oldu.

Gaziantep'te çocukların kavgasına yetişkinler dahil oldu. Bir çift, oğullarıyla kavga eden komşularının çocuğu 10 yaşındaki Muhammet Uğur K'yi garajda dakikalarca dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken şiddet gören çocuğun ailesi, komşularından şikayetçi oldu. BİSİKLET SÜRERKEN ÇARPIŞTILAR Akkent Mahallesi'nde oturan Muhammed Uğur K. bisiklet sürerken komşularının oğlu ile çarpıştı. İki çocuk arasında çıkan tartışmanın ardından Muhammed Uğur K. bisikletini apartmanlarının garajına bırakmaya gitti. KOMŞU ÇOCUĞUNU DARBETTİLER Bu sırada kavga ettiği arkadaşının anne ve babası, garaja gelerek Muhammet Uğur K'yi dövdü. Çift, küçük çocuğu yere yatırıp dakikalarca darbetti. Güvenlik kameralarına da yansıyan şiddetin ardından çocuklarını hastaneye götürüp tedavi ettiren ailesi, komşularından şikayetçi oldu. Kaynak: DHA