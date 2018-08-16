Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü (2)

Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü (2)

TUTUKLANDIGaziantep'te, evinin yakınlarında, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı Yaşar Karagöz'ü bıçakla öldüren M.T. (47), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü (2)

TUTUKLANDI

Gaziantep'te, evinin yakınlarında, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı Yaşar Karagöz'ü bıçakla öldüren M.T. (47), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.T., tutuklanarak, cezaevine konuldu. Yaşar Karagöz'ün cenazesi ise ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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