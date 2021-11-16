Gaziantep'te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu (2)

GAZİANTEP (DHA) - 2 ÇOCUK ANNESİYMİŞ

Gaziantep'te, boğazı kesilmiş ve birçok yerinden bıçaklanmış olarak bulunan cansız bedenin, 2 çocuk annesi Neslihan Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Otopsisi yapılan kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınlarına teslim edildi.