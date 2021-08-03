Gaziantep'te belediye personeli de Kovid-19 aşısı için teşvik edecek
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Gaziantep'te belediye personeli de Kovid-19 aşısı için teşvik edecek

Gaziantep'te belediye personeli de Kovid-19 aşısı için teşvik edecek
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranının artırılmasına katkı sağlamak için belediye çalışanlarına yönelik "Pandemide Aşılanmanın Teşviki Konusunda Bilgilendirme Eğitimi" gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranının artırılmasına katkı sağlamak için belediye çalışanlarına yönelik "Pandemide Aşılanmanın Teşviki Konusunda Bilgilendirme Eğitimi" gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Onat Kutlar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak tarafından katılımcılar bilgilendirildi, aşının faydaları anlatıldı.

Eğitimde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise dünyanın küresel salgın sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Salgının yaklaşık 2 yıldır yaşamı etkilediğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yaşananları bir filmde seyretmiş olsaydık, korku filmi olarak yorumlardık. Bu virüsle mücadele etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bilim dünyası, sürekli bir çalışma içerisinde. Her gün yeni bir pencere açılıyor. Bize düşen şey de bilgi toplumunda doğru bilgiyi yakalamak. Maalesef özellikle sosyal medya başta olmak üzere çok büyük bir bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız. Aşılamaya yönelik asılsız iddiaları ortadan kaldırmak için bilgilenip aşının doğruluğunu çevremize açıklamamız gerekiyor. Bu noktada artık belediye ekiplerimiz de daha aktif aşılama kampanyası yürütecek."

Gaziantep'te belediye personeli de Kovid-19 aşısı için teşvik edecek
Gaziantep'te belediye personeli de Kovid-19 aşısı için teşvik edecek
Gaziantep'te belediye personeli de Kovid-19 aşısı için teşvik edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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