Gaziantep'te Bekçiler Suçlulara Göz Açtırmıyor

GAziantep'te görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin bir dizi olayın aydınlatılmasında etkin rol aldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinin yaptığı çalışmalar kapsamında önceki gün Güneykent Mahallesinde durumundan şüphelenilen E.S'nin yapılan üst aramasında, 1 kuru sıkıdan çevirme tabanca ve 3 dolu fişek ele geçirildi.

Ayrıca bugün Konak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesinde ise durumundan şüphelenilen Ö.B. isimli şahısın yapılan üst aramasında, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 8 dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, mahkemeye sevk edildi.